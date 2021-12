Sci alpino | pagelle di oggi | Kilde imprendibile a Bormio | Vlhova archivia il primo successo sulla Schlossberg

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Giornata avara di soddisfazioni per l’Italia dello scieccezion fatta per il decimo posto raggiunto da Mattia CasseStelvio e la sedicesima posizione di Federica Brignone nello slalom di Lienz. Avince il norvegese Aleksander Aamodtdavanti agli austriaci Raphael Haaser e Vincent Kriechmayr,della slovacca Petrache precede la padrona di casa Katharina Liensberger e l’elvetica Michelle Gisin LEDEL SUPERG MASCHILE DIDominik Paris, voto 5,5: nulla da fare quest’per il re della Stelvio, apparso meno pimpante rispetto a 24 ore fa. La tracciatura non era delle più adatte per “Dommen” che sappiamo esprimersi al meglio tra le ...

BORMIO " Aleksander Aamodt Kilde trionfa nel Super - G di Bormio, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/2022. Il norvegese ha completato la propria prova in 1'2795 con una manche perfetta. Sorpresa Raphael Haaser balzato in seconda posizione col pettorale numero 25 (+072) davanti al ...Intervenuta al termine dello slalom speciale di Lienz, ha parlato Federica Brignone, 16ª al traguardo: 'Peccato per la seconda manche perché sono partita bene. Poi nella parte centrale, che era ...Giornata avara di soddisfazioni per l'Italia dello sci alpino eccezion fatta per il decimo posto raggiunto da Mattia Casse sulla Stelvio e la sedicesima posizione di Federica Brignone nello slalom di ...LIENZ - Le parole di Federica Brignone dopo lo slalom austriaco, dove l'azzurra ha chiuso con un buon 16esimo posto.