Sci alpino | Coppa del Mondo femminile | classifica generale aggiornata dopo slalom Lienz 2021

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ladideldi sci/2022lospeciale didi mercoledì 29 dicembre. Grande assente Mikaela Shiffrin, risultata positiva al Covid-19, con Sofia Goggia che ovviamente non ha preso parte in quanto non è esperta di specialità. Ne approfitta alla grande Petra Vlhova: la slovacca vince e guadagna 100 punti ad entrambe accorciando e rientrando nel discorso per la sfera di cristallo. A punti Federica Brignone. Ecco di seguito lain quella che è stata l’ultima gara dell’anno.DIDEL ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - AchilleC_ : La discesa di sci alpino senza commento,con audio originale. Una via di mezzo tra surreale e esperienza purista, da… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, slalom femminile Lienz 2021: prima e seconda manche DIRETTA - MasterblogBo : BORMIO (ITALPRESS) – Aleksander Aamodt Kilde trionfa nel Super-G di Bormio, tappa valevole per la Coppa del Mondo m… - sportface2016 : La classifica di Coppa del Mondo aggiornata dopo il #SuperG di #Bormio #Scialpino -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

BORMIO - Aleksander Aamodt Kilde trionfa nel Super - G di Bormio, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/2022. Il norvegese ha completato la propria prova in 1'27"95 con una manche perfetta. Sorpresa Raphael Haaser balzato in seconda posizione col pettorale numero 25 (+0"72) davanti al ...La classifica di Coppa del Mondo dimaschile 2021/2022 aggiornata dopo il Super - G di Bormio. Grande vittoria per il norvegese Kilde che ha già quasi ipotecato la vittoria nella coppa di specialità mentre per quel che ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG DI BORMIO 13.30 La nostra diretta termina qui, graz ...Dopo Beaver Creek e Val Gardena Aleksander Aamodt Kilde è il padrone anche sulla Stelvio di Bormio. Il norvegese ha dominato il superG e ha lasciato a 72/100 Raphael Haaser (sorpresa del giorno, è al ...