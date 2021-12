Scamacca alla Juventus, si pensa a delle contropartite per ridurre il prezzo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Juventus vuole Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo. La società bianconera è pronta ad offrire contropartite più cash La Juventus non si nasconde, cerca un attaccante già nella finestra di Gennaio. Viste le difficoltà per arrivare a Dusan Vlahovic che chiede 8 milioni di stipendio, proibitivo al momento per i bianconeri, la società potrebbe buttarsi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lavuole Gianluca, attaccante del Sassuolo. La società bianconera è pronta ad offrirepiù cash Lanon si nasconde, cerca un attaccante già nella finestra di Gennaio. Viste le difficoltà per arrivare a Dusan Vlahovic che chiede 8 milioni di stipendio, proibitivo al momento per i bianconeri, la società potrebbe buttarsi L'articolo

