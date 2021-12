Sassuolo sulle tracce del nuovo Boga: le ultime (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con il passaggio di Jérémie Boga all’Atalanta si è aperta la caccia all’erede del franco-ivoriano in casa Sassuolo. A Dionisi serve infatti un sostituto già in questo mercato di gennaio per poter mantenere competitiva la rosa. La ricerca sembra indirizzata verso l’estero. Secondo Il Corriere dello Sport infatti i nomi in pole sono Mohamed Elyounoussi, norvegese di origine marocchina attualmente in forza al Southampton e in scadenza di contratto a giugno, e Luis Sinisterra, nazionale colombiano classe ’99 del Feyenoord. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con il passaggio di Jérémieall’Atalanta si è aperta la caccia all’erede del franco-ivoriano in casa. A Dionisi serve infatti un sostituto già in questo mercato di gennaio per poter mantenere competitiva la rosa. La ricerca sembra indirizzata verso l’estero. Secondo Il Corriere dello Sport infatti i nomi in pole sono Mohamed Elyounoussi, norvegese di origine marocchina attualmente in forza al Southampton e in scadenza di contratto a giugno, e Luis Sinisterra, nazionale colombiano classe ’99 del Feyenoord. Thomas Cambiaso

