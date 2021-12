Sapori Sabatini | alla scoperta di Anguillara sul lago di Bracciano | tra arte cultura e artigianato

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non tutti conoscono la ricchezza del territorio del comune diSabazia, nella città metropolitana di Roma Capitale. Affacciata suldi, la cittadina offre cibo di qualità e genuino, paesaggi mozzafiato, reperti storici, un vasto patrimoniole. Proprio con l’intento di valorizzare e di far conoscere queste risorse, in questi giorni si tiene la prima edizione dell’iniziativa “– Itinerari diagroalimentare ed enogastronomica”, realizzata dal Comune insiemeProLoco con il suo Presidente Moreno Delle Fratte e con la collaborazione del Consigliere alle Attività Produttive Giacomo Pelliccioni, grazie a un bando della Regione Lazio e di Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sapori Sabatini

RomaDailyNews

...di Palazzo Boschetti alla mostra di ferri moderni e antichi a Palazzo Marchione attraverso... Ringrazio la sig.ra Maria, alla sua prima mostra, per aver impreziosito un angolo ...Mattei' , della collezione privata di ferri per pizzelle di Maria, di cui ne è orgogliosa collezionista, e di ferri storici. Tra questi ultimi sarà possibile ammirare, ad esempio, il ferro ...UN’INIZIATIVA PER SCOPRIRE UN TERRITORIO RICCO E GUSTOSO – Non tutti conoscono la ricchezza del territorio del comune di Anguillara Sabazia, ...Sarà possibile assaggiare la nuova pizza e le altre specialità anche il 31 dicembre e sabato 1 gennaio, oltre che negli altri giorni non festivi ...