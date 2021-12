Sapete dove vive Julia Roberts? Ecco le foto della casa da 8,3 milioni di dollari (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’avete mai vista la nuova casa di Julia Roberts? L’attrice ha acquistato il suo nuovo mega appartamento lo scorso gennaio 2020. L’atto è stato formalizzato precisamente il giorno 6 e il valore dell’immobile è di ben 8,3 milioni di dollari. Online sono disponibili le foto di tutta la casa. Scopriamo come è composta. La nuova casa di Julia Roberts: dimensioni e costo Julia Roberts l’anno scorso ha acquistato il suo nuovo immobile che misura ben 6.245 piedi quadrati. La donna è riuscita ad ottenere anche uno sconto di circa 2 milioni di dollari, in quanto il prezzo originale della casa era di ben 10,25 ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’avete mai vista la nuovadi? L’attrice ha acquistato il suo nuovo mega appartamento lo scorso gennaio 2020. L’atto è stato formalizzato precisamente il giorno 6 e il valore dell’immobile è di ben 8,3di. Online sono disponibili ledi tutta la. Scopriamo come è composta. La nuovadi: dimensioni e costol’anno scorso ha acquistato il suo nuovo immobile che misura ben 6.245 piedi quadrati. La donna è riuscita ad ottenere anche uno sconto di circa 2di, in quanto il prezzo originaleera di ben 10,25 ...

tuttopuntotv : Sapete dove vive Julia Roberts? Ecco le foto della casa da 8,3 milioni di dollari #JuliaRoberts - robertacimini2 : RT @LaSarfatti: Ma il corso digestivo post feste, sapete dove si tiene? Digestivo non solo per il cibo, ma anche per i parenti... https://… - LaSarfatti : Ma il corso digestivo post feste, sapete dove si tiene? Digestivo non solo per il cibo, ma anche per i parenti... - Tia_Bramo : @Fenix58511434 @GreenbayMary @UrboG @RobertoBurioni @AndreaC_85 @DiegoFusaro Ma cosa dici? Ma dove le leggi queste… - Loretta88197243 : Buongiorno a tutti!??...e occhio ai petardi che sapete già dove dovete metterveli!?? -