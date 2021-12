Sanità: Lombardia, 160 mln euro per territori della Val Seriana (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - ?Centosessanta milioni di euro per la nuova organizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta socio sanitaria su tutto il territorio della Val Seriana che afferisce all'Asst Bergamo Est. Va in questa direzione la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Dei fondi previsti da questo piano di nuova organizzazione, 53 milioni sono già stati stanziati con una prima trance di finanziamenti per l'ospedale di Alzano. A seguire verranno deliberati altri stanziamenti che riguarderanno, oltre ad Alzano, anche i presidi ospedalieri di Seriate, Piario, Lovere, Calcinate e Gazzaniga. "E' un piano di nuova organizzazione della rete ospedaliera e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - ?Centosessanta milioni diper la nuova organizzazionerete ospedaliera e dell'offerta socio sanitaria su tutto ilValche afferisce all'Asst Bergamo Est. Va in questa direzione la delibera approvata dalla Giunta di Regionesu propostavicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Dei fondi previsti da questo piano di nuova organizzazione, 53 milioni sono già stati stanziati con una prima trance di finanziamenti per l'ospedale di Alzano. A seguire verranno deliberati altri stanziamenti che riguarderanno, oltre ad Alzano, anche i presidi ospedalieri di Seriate, Piario, Lovere, Calcinate e Gazzaniga. "E' un piano di nuova organizzazionerete ospedaliera e ...

