Sanità: Lombardia, 160 mln euro per territori della Val Seriana (2) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Adnkronos) - La stessa cosa è prevista per gli ospedali di Gazzaniga, dove ci sono in agenda lavori di adeguamento normativo per 2,25 milioni e di Calcinate dove sono previste opere, sempre di adeguamento normativo, per 1,52 milioni. "Un ulteriore tassello nell'opera di ammodernamento della rete ospedaliera della Regione - conclude Moratti - anche a fronte degli obiettivi che ci siamo prefissati con il potenziamento della nostra legge sulla Sanità". Soddisfatto il direttore generale dell'Asst Bergamo Est, Francesco Locati: "La data di oggi rimarrà nella storia della Sanità bergamasca. Una svolta epocale che rappresenta un adeguamento ai nuovi bisogni di salute che con sempre più evidenza stanno modificandosi. Sono grato al presidente Fontana, alla vicepresidente Moratti e all'intera ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Adnkronos) - La stessa cosa è prevista per gli ospedali di Gazzaniga, dove ci sono in agenda lavori di adeguamento normativo per 2,25 milioni e di Calcinate dove sono previste opere, sempre di adeguamento normativo, per 1,52 milioni. "Un ulteriore tassello nell'opera di ammodernamentorete ospedalieraRegione - conclude Moratti - anche a fronte degli obiettivi che ci siamo prefissati con il potenziamentonostra legge sulla". Soddisfatto il direttore generale dell'Asst Bergamo Est, Francesco Locati: "La data di oggi rimarrà nella storiabergamasca. Una svolta epocale che rappresenta un adeguamento ai nuovi bisogni di salute che con sempre più evidenza stanno modificandosi. Sono grato al presidente Fontana, alla vicepresidente Moratti e all'intera ...

