Sampdoria | Osti verso il reintegro nel club | i dettagli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Definito il rientro di Carloalla, affiancherà Faggiano nel calciomercato: attesa solo l’ufficialità L’esilio di Carlo, imposto da Massimo Ferrero per motivi che ancora non sono stati chiariti, sta per terminare. Il responsabile di tutte le aree tecniche sta per fare ritorno a Bogliasco e riprendere il posto lasciato a fine settembre a causa della sospensione. Come precisato dall’avvocato Mattia Grassani, lanon ha dato seguito alla causa davanti al Tribunale del Lavoro e la tanto attesa telefonata per ilnello staff è finalmente arrivata. A quanto riferisce Tuttosport, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro il 31 dicembre.affiancherà Daniele Faggiano nel mercato di riparazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.