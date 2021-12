Saman Abbas | trovato frammento osseo nel Po Si attendono esiti del DNA

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) per capire se appartengono alla giovane La Procura di Reggio Emilia ha ordinato analisi accurate su unrinvenuto a Boretto, nella zona del Po. Secondo la procura potrebbe appartenere al corpo di, la giovane pakistana scomparsa da otto mesi. Ad effettuare gli esami per estrapolare il Dna e confrontarlo con quello della ragazza scomparsa, saranno i carabinieri del Ris di Parma incaricati dal pm Laura Galli. Leggi anche:, il padre vagherebbe ubriaco nei campi in Pakistan Secondo quanto riportato da FanPage, il ritrovamento sarebbe avvenuto già il 3 novembre scorso. Se gli esami dovessero dare esito positivo, sarebbe confermata la teoria dell’assassinio della giovane da parte dei familiari. Leggi anche: VIMINALE, NEL 2021 AUMENTO DI FEMMINICIDI, ...