Saman Abbas | “E’ lei” | la notizia è appena arrivata dalla Procura di Reggio Emilia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un frammento osseo trovato a Boretto, nella zona del Po, potrebbe appartenere asecondo ladi. I carabinieri del Ris di Parma sono stati incaricati dal pm Laura Galli di effettuare esami specialistici sull'osso per estrapolare il profilo biologico del Dna. Secondo le prime informazioni, il reperto è stato scoperto nell'area del Lido Po di Boretto e ripescato direttamente dall'acqua. Il ritrovamento sarebbe avvenuto già il 3 novembre. Gli investigatori ora sono chiamati a isolare il profilo genetico per capire se i resti appartengano o meno alla 18enne pachistana. Un eventuale esito positivo confermerebbe i sospetti degli inquirenti sulla sorte di. La ragazza risulta ormai scomparsa da 8 mesi e, sempre secondo l'accusa, sarebbero stati i ...

La Procura di Reggio Emilia ha affidato ai Ris di Parma l'analisi di un frammento osseo, presumibilmente di un cranio umano, che potrebbe appartenere a, la diciottenne pachistana della quale non si hanno più notizie dal maggio scorso e che sarebbe stata uccisa a Novellara, nella Bassa Reggiana per aver rifiutato un matrimonio islamico ...Potenziale svolta nel giallo di, la 18enne scomparsa a Novellara (Reggio Emilia) nel maggio scorso e non ancora ritrovata. Secondo l'inchiesta in corso, la giovane sarebbe stata uccisa nel contesto familiare per essersi ...Possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane della quale non si hanno più notizie dallo scorso maggio, e che sarebbe stata uccisa a ...La Procura di Reggio Emilia ritiene che il frammento osseo ritrovato nel Po il 3 novembre scorso appartenga alla 18enne Saman Abbas, scomparsa ormai ...