(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Conservazione, è questo il minimo comune denominatore che unisce in un triste e pauroso abbraccio lanata nel bel mezzo del bipolarismoano. Conservazione di potere, conservazione di ruolo, conservazione di posti. In definitiva, conservazione di sé. A seguire il dibattito sull’elezione del presidente della Repubblica questo atteggiamento impaurito appare quantomai evidente: ogni azione, ogni parola, ogni trattativa appare più un gioco a rimpiattino che una sfida davvero. Tranne poche eccezioni,si nascondono dietro all’ennesimo salvatore della patria che, solo per il fatto che esiste, è la rappresentazione plastica di un’interadirigente. Nonsono uguali, è ovvio. E allora può essere utile dare ...

Advertising

elio_vito : È sbagliato, è grave, è una vergogna, al vertice di centrodestra da @berlusconi ci sono tutti, proprio tutti, grand… - fattoquotidiano : ETERNO RITORNO Silvio ha riferito la sua a un paio di parlamentari di stretta fiducia. Giovedì dirà a Salvini e Mel… - HuffPostItalia : Salvini 3, Berlusconi 7: tutti i voti di una classe politica impaurita - grazianotortell : RT @ilsabino1994: Manuale della sinistra di Twitter: • rimpiangere la DC e le porcate fatte in 50 anni; • idolatrare Conte al punto da riva… - Leilapalermo : RT @ilsabino1994: Manuale della sinistra di Twitter: • rimpiangere la DC e le porcate fatte in 50 anni; • idolatrare Conte al punto da riva… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Berlusconi

Manon arretra (e per orae Meloni sono con lui) e dire no a Draghi potrebbe avere conseguenze, osserva un altro esponente di governo. Intanto il ministro Brunetta sembra tracciare ...... voterebbe Silviopresidente della Repubblica? 'Chiaramente no, neanche se mi scotennassero'. Ma secondo lei ha qualche chance di essere eletto? 'Nessuna. Costringeràe Meloni a ...L’anno dei sondaggi politici si chiude con il Pd in testa davanti a tutti, seguito da Fratelli d’Italia e Lega ...Tante le immagini indelebili di quest’anno: Renzi d'Arabia, i congiuntivi di Di Maio, Laura Ravetto come Giovanna d'Arco, i deliri no Vax, la Nuova ...