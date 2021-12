Salernitana, solo due giorni per evitare l’esclusione dalla Serie A (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Quando mancano poco più di 48 ore al gong, la matassa legata alla cessione della Salernitana non si è ancora sbrogliata. Una situazione che tiene con il fiato sospeso l’intera città: se entro la mezzanotte del 31 dicembre non arriveranno offerte vincolanti ritenute valide – e quindi accettabili – dai trustee, la società campana sarà esclusa dal campionato di Serie A. Un epilogo paventato lo scorso 21 dicembre dal presidente federale Gabriele Gravina che, a margine della riunione del Consiglio federale, ha chiarito che non ci sarà spazio per eventuali proroghe. Una scossa che sembrerebbe avere sortito gli effetti sperati: nei giorni successivi, infatti, sono arrivate diverse manifestazioni d’interesse nella casella del trust Salernitana 2021. Tra vecchie conoscenze e ‘new entry’, i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Quando mancano poco più di 48 ore al gong, la matassa legata alla cessione dellanon si è ancora sbrogliata. Una situazione che tiene con il fiato sospeso l’intera città: se entro la mezzanotte del 31 dicembre non arriveranno offerte vincolanti ritenute valide – e quindi accettabili – dai trustee, la società campana sarà esclusa dal campionato diA. Un epilogo paventato lo scorso 21 dicembre dal presidente federale Gabriele Gravina che, a margine della riunione del Consiglio federale, ha chiarito che non ci sarà spazio per eventuali proroghe. Una scossa che sembrerebbe avere sortito gli effetti sperati: neisuccessivi, infatti, sono arrivate diverse manifestazioni d’interesse nella casella del trust2021. Tra vecchie conoscenze e ‘new entry’, i ...

