Salernitana | presentate le prime offerte

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Fabio Setta SALERNO – Due giorni. Il gong è sempre più vicino. Incredibile, davvero, come una questione che poteva essere risolta già a maggio si sia protratta fino alle ultime ore utili per evitare la clamorosa esclusione delladal campionato di massima serie. In queste ore convulse di riunioni, di incontri, di scambio di documenti a regnare sovrano è il silenzio, indice che qualcosa pur si sta muovendo. In quale direzione è difficile ma le parole di Gravina, che monitora costantemente la vicenda tramite gli uffici legali della Figc, lasciano ancora speranza ad una tifoseria che sta vivendo delle ore di passione che non avrebbe assolutamente meritato. Nella giornata di ieri, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero arrivate due offerta via pec al Trust2021. Oggi se ne potrebbero aggiungere altre due. Poi domani sarà la ...