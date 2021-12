Salernitana | due le cordate interessate | il 31 dicembre scade il termine

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo Sky Sport ci sarebbero dueall’acquisto della. Il club campano, infatti, ha tempo fino al 31per cercare di portare aun accordo per il passaggio di proprietà. La prima cordata ha a capo un gruppo di imprenditori locali mentre la seconda un gruppo di investitori lussemburghesi. Non è da escludere che altri imprenditori siano interessati a rilevare la. Trattandosi di un’asta i diretti interessati potrebbero compiere le proprie mosse anche negli ultimi istanti. Gli imprenditori che vogliono acquistare il club devono mandare ai Trustee (incaricati della gestione provvisoria e della vendita dellanon oltre il 31) una pec, una caparra pari al 5% dell’acquisto e le ...

Secondo Sky Sport ci sono due cordate interessate all'acquisto della Salernitana. Entro il 31 dicembre il club deve provare a portare a termine un accordo per il passaggio di proprietà.
Roma, 29 dic. - Sono ore decisive per capire quale sarà il futuro della Salernitana: il club, affidato ai Trustee dall'inizio della stagione, ha tempo fino al 3 ...