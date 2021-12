Saldi invernali 2022 | il calendario regione per regione e 10 indicazioni per fare acquisti in sicurezza

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Iinizieranno in gran parte delle regioni italiane il 5 gennaio. Le eccezioni riguardano Basilicata, Sicilia, Valle d’Aosta, i comuni dell’Alto Adige e i commercianti della Provincia Autonoma di Trento. Questi ultimi sono liberi di scegliere autonomamente i periodi in cui scontare. La Federazione Moda Italia ha diffuso ildeidi inizio anno. Nel comunicato viene specificata la data di inizio e fine degli sconti per ognied eventuali informazioni aggiuntive fornite dalle Regioni stesse. Queste ultime sono infatti libere di definire la modalità di svolgimento e il periodo e la durata delle vendite di fine stagione.: il ...

Advertising

news_ravenna : Saldi invernali, si comincia il 5 gennaio - Aldo_Elle : Nell'approfondimento di oggi, segnaliamo il calendario completo dei saldi invernali 2022 regione per regione. Potre… - antonellaa262 : La Campania ha stabilito la data per la partenza dei saldi invernali 2022: ecco quando e le regole da seguire.… - news_modena : Saldi invernali, si comincia il 5 gennaio - news_forlicesen : Saldi invernali, si comincia il 5 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi invernali

In calo gli abiti eleganti per i quali probabilmente si attendono i. Tiene anche il settore della libreria (+5%) , con i romanzi tra i più venduti, in calo la saggistica. Tendenza ...Dal 5 gennaio al 28 febbraio 2022 ci saranno idi fine stagione in Puglia, così come stabilito dal Regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 31 maggio 2017. ...Con un teaser su Twitter, Volkswagen anticipa il suo atteso minivan elettrico, prima previsto non prima del 2023 ...Confesercenti Modena commenta positivamente i dati che si riferiscono a oltre 70 imprese di Modena e Provincia ...