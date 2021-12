(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ieri la Corte Suprema russa ha ordinato la chiusura di, la piùper ladeiumani russa. In, la piùper ladeiumani, la piùper ladeiumaniera stata fondata durante la perestrojka da Andrei Sakharov, che si occupa di commemorare le vittime del regime sovietico. Dalla Corte Suprema Russa è accusata di agire come “agente straniero” che riceve finanziamenti dall’estero, a quanto riporta Ansa. Il ...

