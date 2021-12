Rosanna Cancellieri | dopo la delusione dell’amica Milly Carlucci | ecco oggi che fine ha fatto

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) . La giornalista, per anni icona del TG3, chiarisce un episodio di qualche anno fa Per più di quindici anni, dal 1985 al 2001, è stata una vera e propria icona del telegiornale di Raitre diretto da Sandro Curzi. Stiamo parlando di, romana, sessantanove anni, ex giornalista d’assalto nella redazione di due quotidiani come L’Unità e Paese Sera e poi volto popolare e apprezzato del TG3. Nata nella Capitale da genitori di origine pugliese, lasi è progressivamente sganciata dal clichè consolidato di giornalista impegnata e politicamente schierata, dedicandosi nel corso degli anni alla conduzione televisiva di programmi di intrattenimento e a qualche ruolo di secondo piano al cinema e in qualche serie TV.All’inizio degli anni 2000 ...