Rosalinda Cannavò | arriva la notizia che nessuno voleva leggere | Capodanno rovinato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 29 dicembre 2021), dopo il primo Natale con Andrea Zenga, tra mille emozioni com'è normale in una coppia nata da poco, non vedeva l'ora di festeggiare ilcon la sua famiglia in Sicilia, terra di cui è originaria e che ha lasciato per lavorare nel mondo dello spettacolo, però, ha raccontato su Instagram che, purtroppo, la festa è stata saltata a causa del Covid, che in questo periodo è diventato un vero e proprio incubo per gli italiani. Centinaia di migliaia di persone sono attualmente positive e moltissime sono in isolamento per un possibile contatto o per paura di contrarre il virus poche ore prima del. “Per concludere quest'anno nel migliore dei modi, non potrò passare ilcon la mia famiglia. Sono giorni che aspettavo questo momento e invece ...