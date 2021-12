Roma, Mayoral e Kumbulla in lista d'attesa: c'è la tentazione Fiorentina (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In attesa delle mosse in entrata, Tiago Pinto deve concentrarsi anche su quella in uscita. Ad iniziare dai due centrocampisti Diawara e Villar, che sono un surplus di cui Mourinho farebbe volentieri a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Indelle mosse in entrata, Tiago Pinto deve concentrarsi anche su quella in uscita. Ad iniziare dai due centrocampisti Diawara e Villar, che sono un surplus di cui Mourinho farebbe volentieri a ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, Mayoral e Kumbulla in lista d’attesa: c’è la tentazione Fiorentina: Roma, Mayoral e Kumbulla in lista d’attes… - Gazzetta_it : Roma, Mayoral e Kumbulla in lista d’attesa: c’è la tentazione Fiorentina - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #CalciomercatoRoma: la #Fiorentina su #Mayoral, ma dipende tutto da #Felix - Romagialloross4 : #CalciomercatoRoma: la #Fiorentina su #Mayoral, ma dipende tutto da #Felix - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, le uscite: Fiorentina su Kumbulla, il Cagliari su Mayoral #AsRoma -