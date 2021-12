Roma, locale travestito da circolo culturale vendeva bevande alcoliche: sospesa la licenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma – Sotto la parvenza di “circolo culturale” un vero e proprio locale aperto a tutti con somministrazione di bevande alcoliche. Quando gli agenti della Polizia di Stato, nei giorni di scorsi, hanno controllato un “circolo culturale” della Magliana, hanno trovato all’esterno una fila di persone in attesa di entrare e 2 addetti alla sicurezza – sprovvisti della prescritta autorizzazione prefettizia – che regolavano gli accessi; all’interno vari “clienti”, ignari di essere entrati in un circolo culturale, che consumavano alcolici acquistati nel locale stesso. Gli agenti dell’XI Distretto di PS San Paolo hanno inoltre verificato che gli alcolici venivano somministrati anche ai non-soci senza alcuna ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021)– Sotto la parvenza di “” un vero e proprioaperto a tutti con somministrazione di. Quando gli agenti della Polizia di Stato, nei giorni di scorsi, hanno controllato un “” della Magliana, hanno trovato all’esterno una fila di persone in attesa di entrare e 2 addetti alla sicurezza – sprovvisti della prescritta autorizzazione prefettizia – che regolavano gli accessi; all’interno vari “clienti”, ignari di essere entrati in un, che consumavano alcolici acquistati nelstesso. Gli agenti dell’XI Distretto di PS San Paolo hanno inoltre verificato che gli alcolici venivano somministrati anche ai non-soci senza alcuna ...

Advertising

reportrai3 : Per capire come mai 140 telecamere cercassero di connettersi all’esterno, passando per un IP locale, abbiamo contat… - romalifenews : All’interno vari “clienti”, ignari di essere entrati in un circolo culturale, consumavano alcolici acquistati nel l… - fuoripostoluogo : @taciturnadixit Come se poi avessero tenuto tutto aperto ma fatto controlli: a Roma entri in un locale, controllano… - PoliticaNewsNow : Roma, Sidoli (Ape): 'Gualtieri vieti i botti di Capodanno' - veneziaunica : RT @comunevenezia: ?? #Avviso #muoversivenezia ?? ? In Piazzale Roma parcheggi di nuovo disponibili La Centrale operativa della Polizia l… -