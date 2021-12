Roma, Kumbulla in uscita: le possibili destinazioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sembra sempre più lontano da Roma il futuro di Marash Kumbulla. Il difensore albanese, pagato 25 milioni di euro appena 18 mesi fa, ha visto ridurre il suo minutaggio sempre di più. Quest’anno in particolare sono state appena quattro le presenze in campionato. Per questo motivo l’ex Hellas potrebbe partire. Le squadre che hanno bussato alla porta della Roma sono diverse: Torino, Fiorentina, Cagliari e Napoli. In vantaggio al momento appare il Torino, che ha alcuni giocatori che ai giallorossi piacciono parecchio e che potrebbero dar vita a uno scambio di mercato: su tutti Bremer e Singo. I granata sarebbero poi meta gradita dal giocatore, che ritroverebbe Ivan Juric, l’allenatore che lo ha lanciato giovanissimo in Serie A. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sembra sempre più lontano dail futuro di Marash. Il difensore albanese, pagato 25 milioni di euro appena 18 mesi fa, ha visto ridurre il suo minutaggio sempre di più. Quest’anno in particolare sono state appena quattro le presenze in campionato. Per questo motivo l’ex Hellas potrebbe partire. Le squadre che hanno bussato alla porta dellasono diverse: Torino, Fiorentina, Cagliari e Napoli. In vantaggio al momento appare il Torino, che ha alcuni giocatori che ai giallorossi piacciono parecchio e che potrebbero dar vita a uno scambio di mercato: su tutti Bremer e Singo. I granata sarebbero poi meta gradita dal giocatore, che ritroverebbe Ivan Juric, l’allenatore che lo ha lanciato giovanissimo in Serie A. Thomas Cambiaso

