Roma | il rientro di Smalling ha dato sicurezza al reparto difensivo

Il rientro di Smalling ha sicuramento dato sicurezza al reparto difensivo. La Roma ha tenuto cinque volte la porta inviolata in casa in questa Serie A: nel campionato in corso, nessuna squadra conta più clean sheet in casa finora rispetto ai giallorossi (cinque anche il Napoli). Tammy Abraham ha segnato sei reti in questa Serie A (quattro delle quali nelle sei presenze più recenti), solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei: nel 2019/2020, quando chiuse a 15 con il Chelsea in Premier League. Manolo Gabbiadini ha trovato il gol in tutte le ultime quattro presenze di Serie A: nei maggiori cinque campionati europei, solo una volta ha registrato una striscia più lunga, cinque tra Napoli e Southampton.

