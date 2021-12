Roma Città Pulita: il flop del piano straordinario di pulizia, arrivano le FOTO dei cittadini (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma. Dopo la pubblicazione del comunicato inviatoci dalla giunta Capitolina nella giornata di ieri in merito al cosiddetto ”miglioramento” della situazione rifiuti a Roma, in molti sono stati i cittadini che hanno voluto segnalare, ancora una volta, le criticità del proprio quartiere. E questo in netta contraddizione con gli autoelogi provenienti dal Campidoglio, che hanno superato di gran lunga le aspettative della comunità (e in fondo in fondo anche le loro!). Per leggere il comunicato comunale CLICCA QUI. Leggi anche: Roma. Marciapiedi pieni di rifiuti ovunque, cittadini infuriati: ‘Dov’è la pulizia straordinaria promessa?’ Roma, il grande flop: strade pulite solo al centro La retorica e i ghirigori linguistici si combattono con un unico rimedio: i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021). Dopo la pubblicazione del comunicato inviatoci dalla giunta Capitolina nella giornata di ieri in merito al cosiddetto ”miglioramento” della situazione rifiuti a, in molti sono stati iche hanno voluto segnalare, ancora una volta, le criticità del proprio quartiere. E questo in netta contraddizione con gli autoelogi provenienti dal Campidoglio, che hanno superato di gran lunga le aspettative della comunità (e in fondo in fondo anche le loro!). Per leggere il comunicato comunale CLICCA QUI. Leggi anche:. Marciapiedi pieni di rifiuti ovunque,infuriati: ‘Dov’è lastraordinaria promessa?’, il grande: strade pulite solo al centro La retorica e i ghirigori linguistici si combattono con un unico rimedio: i ...

