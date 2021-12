Roma. Appartamento distrutto dalle fiamme, scatta la gara di solidarietà per la famiglia con 5 bambini (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un incendio devastante, un Appartamento distrutto, in Via Apostolo Zeno, al civico 11, subito dopo Natale. Un periodo magico e di festa rovinato in pochi attimi. Una notizia terribile se non fosse che i Romani (e non solo) sanno come aiutare e la macchina della solidarietà si è subito messa in moto per la famiglia Fratini – Scicchitano, la cui abitazione ha preso fuoco il 27 dicembre scorso in zona Cinquina-Bufalotta, nella periferia di Roma. In poco tempo sono stati raccolti oltre 75 mila euro, grazie a più di 1.200 donazioni su GoFundMe per la famiglia Fratini Scicchitano, la cui abitazione ha preso fuoco il 27 dicembre a Cinquina-Bufalotta, nella periferia di Roma. Roma, Appartamento va a fuoco alla Bufalotta: la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un incendio devastante, un, in Via Apostolo Zeno, al civico 11, subito dopo Natale. Un periodo magico e di festa rovinato in pochi attimi. Una notizia terribile se non fosse che ini (e non solo) sanno come aiutare e la macchina dellasi è subito messa in moto per laFratini – Scicchitano, la cui abitazione ha preso fuoco il 27 dicembre scorso in zona Cinquina-Bufalotta, nella periferia di. In poco tempo sono stati raccolti oltre 75 mila euro, grazie a più di 1.200 donazioni su GoFundMe per laFratini Scicchitano, la cui abitazione ha preso fuoco il 27 dicembre a Cinquina-Bufalotta, nella periferia diva a fuoco alla Bufalotta: la ...

