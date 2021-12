Robot al posto dell’uomo? Tutti i motivi per non averne paura (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Qualcuno, magari qualche fissato verde o qualche attardato marxista, comincia ad allarmarsi per l’inizio dell’era dei Robot. I Robot toglieranno lavoro e incrementeranno la disoccupazione fino all’insopportabile, dicono (e se ancora non lo dicono, lo pensano). In effetti, è possibile che in una fase di transizione ciò accada, anche se ogni transizione, quando è prevista, può benissimo venire governata. Ma non è male ricordare che le macchine realizzano il sogno dell’umanità. Cioè, liberarsi dal lavoro fisico, farlo fare a qualcun altro. Nei tempi antichi c’erano gli schiavi, ma era ingiusto e richiedeva uno stato di guerra quasi continuo per procurarsene. Il Medioevo cristiano, abolita la schiavitù, fu costretto a spremere il cervello e a inventare macchine. Dal mulino a vento alla vite senza fine. E che altro faceva Leonardo, il nostro massimo genio ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Qualcuno, magari qualche fissato verde o qualche attardato marxista, comincia ad allarmarsi per l’inizio dell’era dei. Itoglieranno lavoro e incrementeranno la disoccupazione fino all’insopportabile, dicono (e se ancora non lo dicono, lo pensano). In effetti, è possibile che in una fase di transizione ciò accada, anche se ogni transizione, quando è prevista, può benissimo venire governata. Ma non è male ricordare che le macchine realizzano il sogno dell’umanità. Cioè, liberarsi dal lavoro fisico, farlo fare a qualcun altro. Nei tempi antichi c’erano gli schiavi, ma era ingiusto e richiedeva uno stato di guerra quasi continuo per procurarsene. Il Medioevo cristiano, abolita la schiavitù, fu costretto a spremere il cervello e a inventare macchine. Dal mulino a vento alla vite senza fine. E che altro faceva Leonardo, il nostro massimo genio ...

