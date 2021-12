Ritorno a scuola, l’84% dice sì alle mascherine FFP2 a tutto il personale. Ma c’è anche un 10% che non è disposto ad indossarle [ESITO SONDAGGIO] (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un risultato piuttosto netto emerge alla conclusione del breve SONDAGGIO di Orizzonte scuola in cui si chiede se è necessario fornire al personale scolastico le mascherine FFP2, in considerazione del boom di contagi previsti nei prossimi giorni. L'articolo Ritorno a scuola, l’84% dice sì alle mascherine FFP2 a tutto il personale. Ma c’è anche un 10% che non è disposto ad indossarle ESITO SONDAGGIO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un risultato piuttosto netto emerge alla conclusione del brevedi Orizzontein cui si chiede se è necessario fornire alscolastico le, in considerazione del boom di contagi previsti nei prossimi giorni. L'articolosìil. Ma c’èun 10% che non èad

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, per scongiurare il ritorno alla Dad il governo aveva promesso l’invio di medici e infermieri militari. L’Em… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, l’84% dice sì alle mascherine FFP2 a tutto il personale. Ma c’è anche un 10% che non è disposto a… - roberto_carboni : RT @sibilla75: Bianchi che dice che il ritorno a scuola in presenza richiede 'la responsabilità di tutti'. Nel frattempo nulla è stato fatt… - guiodic : Riduzione della quarantena, ritorno in presenza a scuola, ritorno in presenza al lavoro. Tutto ciò è profondamente… - AllaFacciaVostr : Per mandare a scuola mia figlia 15enne, non #novax, dovrò spendere 5 euro/giorno (2Ffp2_1 andata e 1 ritorno bus),3… -