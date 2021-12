Risultati nefasti | italiani mortificati A CdM in corso | Meloni bombarda Draghi e Speranza | Sul Covid hanno fallito

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel bel mezzo dei lavori, tra incontri con Cts e cabina di regia prima del Consiglio dei ministri chiamato ad approvare l'ultimo pacchetto di misure anti-(che dovrebbero andare ad impattare su quarantena, estensione del green pass e nuove regole sulle mascherine), piove l'attacco di Giorgiacontro il governo. Nel mirino, in particolare, Marioe Roberto, il premier e il contestatissimo ministro della Salute. La leader di Fratelli d'Italia apre il fuoco su Twitter, con due durissimi cinguettii. Nel primo, tranchant, afferma: "L'esecutivo ha", così come recita la scritta a corredo della foto. Dunque, rincara: "Il Governo ha perso tempo puntando tutto sul green pass, pensando erroneamente che questo potesse contenere il contagio e nulla ha fatto per potenziare ...

L'Esecutivo è rimasto inerme e sordo ad ogni nostra richiesta e isono sotto gli occhi di tutti. Gli italiani sono stanchi di pagare le scelte sbagliate di un governo che mortifica ...... Figliuolo si è complimentato per idella campagna vaccinale piemontese, che proprio oggi,... Non vediamo per ora, in coloro che hanno fatto il booster, effettiné ospedalizzazioni".Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Il Governo in questi mesi ha perso tempo. Ha puntato tutta la sua strategia sul green pass pensando, erroneamente, che con questo strumento si potesse contenere ...Dalle pagine del Financial Times è arrivato un messaggio poco rassicurante di Isabel Schnabel, membro del Consiglio direttivo della Bce ...