Ristoranti | obbligo Super Green Pass | come funziona all’aperto e al chiuso | tutte le regole

Un nuovo decreto è stato approvato quest'oggi dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza. Tra le principali misure che sono state introdotte per il contenimento del Covid-19, anche alcune relative all'estensione del Super Green Pass. Quest'ultimo è necessario nei bar, nei Ristoranti e nei locali al chiuso. In particolare, dal 10 gennaio è obbligatorio essere in possesso nel Super Geen Pass anche all'aperto.

