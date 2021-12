Riot Games risarcisce con 100 milioni di dollari le impiegate danneggiate (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il caso del publisher di League of Legends è la dimostrazione della cultura sessista in voga all'interno di tante aziende tech Riot Games pagherà 100 milioni di dollari per risolvere una class action aperta dai suoi dipendenti nel 2018. A pesare sul publisher videoludico che nel 2009 ha lanciato League of Legends sono le accuse di oltre mille donne, colpite da discriminazioni sessuali sul posto di lavoro, che l’azienda ha … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il caso del publisher di League of Legends è la dimostrazione della cultura sessista in voga all'interno di tante aziende techpagherà 100diper risolvere una class action aperta dai suoi dipendenti nel 2018. A pesare sul publisher videoludico che nel 2009 ha lanciato League of Legends sono le accuse di oltre mille donne, colpite da discriminazioni sessuali sul posto di lavoro, che l’azienda ha …

PCGamingit : Riot Games pagherà $100 milioni per la causa di discriminazione di genere - - Dodoroch : Sono arrivato secondo posto su TFT perchè il mio amico è morto subito e io ho vinto 1 vs 2 ok RIOT Games indie company - Zergantis : Anche RIOT GAMES sotto accusa per MOLESTIE SESSUALI! FFXVI RINVIATO FEAT... - Rowe_LoL : RT @justFerakton: Ulteriore reminder di come nessuno e sottolineo NESSUNO, N E S S U N O, degli individui sotto accusa per sexual harrasmen… - EsportsWebit : Riot Games si impegna a pagare 100 milioni di dollari per la risoluzione della causa contro la discriminazione di g… -