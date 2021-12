Rinnovo Tonali | incontro tra Milan e agente | le ultime notizie

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si respira aria diper Sandro. La dirigenza delha già incontrato l’del centrocampista: leIl girone di andata di Sandronon è di certo passato inosservato. Il centrocampista delè stato tra i migliori per rendimento nella squadra di Pioli. La società rossonera pensa già al. Secondo quanto riportato da Sportitalia, nella giornata di ieri c’è stato untra Paolo Maldini e Giuseppe Riso,del giocatore, proprio per parlare della questione contrattuale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E il club rossonero guarda già al futuro, persuaso dalla prestazioni del centrocampista: è iniziato il dialogo per il rinnovo del contratto. Tonali, l'agente incontra il Milan In particolare è ...
Stando a quanto rivela Sportitalia, c'è stato ieri alla Pasticceria "Cova" di via Montenapoleone un incontro di mercato tra Paolo Maldini e Giuseppe Riso, ...