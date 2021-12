Rinnovo Dybala | telefonata tra Antun e Arrivabene | il retroscena

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021): spunta unsuldicon la Juve. Ecco perchè non è arrivata la firma Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un contatto telefonico tra l’ad della Juventuse Jorge, agente di Paulo, con un intento ben preciso. L’obiettivo di questo nuovo contatto, scrive il Corriere dello Sport, è quello di ribadire l’intenzione di confermare gli impegni presi nelle passate settimane. Uno dei problemi per il quale non è ancora arrivata la firma sul contratto da parte diè legato a questioni burocratiche che impediscono allo stessodi essere riconosciuto dal Coni come agente Fifa. L'articolo proviene da Calcio News 24.