Rina Amiri sarà l' inviata speciale degli Usa per i diritti delle donne afghane

Si chiama, è nata in Afghanistan e ha precedentemente lavorato nell'amministrazione di Barack Obama. Sarà lei l'inviata speciale del presidente Joe Biden per i diritti delle donne e delle ...New York, 29 dic 17:54 - Gli Stati Uniti hanno nominato un'inviata speciale per la difesa dei diritti delle donne afgane,. Lo riferisce una nota del dipartimento...Amiri ha lasciato l’Afghanistan da bambina e attualmente vive con la sua famiglia in California. Ha precedentemente lavorato nell'amministrazione Obama ...Gli Stati Uniti nominano un'inviata speciale per la difesa dei diritti delle donne afghane. Si tratta di Rina Amiri, esperta che ha lavorato al Dipartimento di Stato nell'amministrazione Obama. (ANSA) ...