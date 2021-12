Rientro a scuola dopo Natale 2021, tutte le nuove regole: cosa cambia per tamponi, mascherine e Dad (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Subito dopo le feste si torna a scuola, tra i banchi, ma i casi in Italia sono in aumento e la variante Omicron, quella di maggiore trasmissibilità, continua a circolare, ad essere quasi ‘dominante’. E’ per questo che il Governo sta studiando un piano per ritornare in classe in sicurezza. nuove regole, nuove misure, tra tamponi, mascherina e didattica a distanza (che si spera faccia parte del passato). Leggi anche: Quando si rientra a scuola dopo le vacanze di Natale 2021: il calendario con le date Regione per Regione Rientro a scuola dopo Natale 2021: le nuove regole, cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Subitole feste si torna a, tra i banchi, ma i casi in Italia sono in aumento e la variante Omicron, quella di maggiore trasmissibilità, continua a circolare, ad essere quasi ‘dominante’. E’ per questo che il Governo sta studiando un piano per ritornare in classe in sicurezza.misure, tra, mascherina e didattica a distanza (che si spera faccia parte del passato). Leggi anche: Quando si rientra ale vacanze di: il calendario con le date Regione per Regione: le...

Advertising

mannocchia : mio figlio Pietro - 5 anni - oggi ha ricevuto la prima dose del vaccino. è inaccettabile che si discuta di ritarda… - stebellentani : “Ci sono poi un paio di punti sui quali palazzo Chigi ha fatto capire che non tornerà indietro: al rientro a gennai… - LiaQuartapelle : “No non prenderemo in considerazione di prolungare le vacanze scolastiche” Draghi ribadisce che la chiusura delle s… - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Rientro a scuola dopo Natale 2021, tutte le nuove regole: cosa cambia per tamponi, mascherine e Dad - CorriereCitta : Rientro a scuola dopo Natale 2021, tutte le nuove regole: cosa cambia per tamponi, mascherine e Dad -