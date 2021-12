Ricciardi: “Super green pass per tutto, anche lavoro” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Super green pass per tutti i lavoratori del privato e del pubblico, questa una delle ipotesi al vaglio dell’esecutivo. Gli oltre 78mila casi registrati ieri pongono il governo di fronte ad alcune scelte per frenare il dilagare della variante Omicron, e a favore della misura è Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica, che fa anche un passo in più: “E’ il momento del Super green pass per fare tutto, a partire dal poter andare a lavorare”, sottolinea all’Adnkronos Salute. Per green pass ‘rafforzato’ si intende la certificazione verde attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021)per tutti i lavoratori del privato e del pubblico, questa una delle ipotesi al vaglio dell’esecutivo. Gli oltre 78mila casi registrati ieri pongono il governo di fronte ad alcune scelte per frenare il dilagare della variante Omicron, e a favore della misura è Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica, che fauno in più: “E’ il momento delper fare, a partire dal poter andare a lavorare”, sottolinea all’Adnkronos Salute. Per‘rafforzato’ si intende la certificazione verde attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione ...

