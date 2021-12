Ricatta minorenne conosciuta online chiedendole foto intime

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il suo fidanzatino virtuale la minacciava di far girare tutto in rete se lei non ne avesse mandato altree video intimi. Vittima di questo incubo una ragazzaresistente nel torinese, che aveva conosciuto sui social il suotore, mai incontrato di persona e che si era dichiarato suo coetaneo. Dopo aver conquistato la fiducia della ragazzina, il fidanzatino, manipolandola psicologicamente riesce a farsi spediree filmati particolari girati con il cellulare dalla stessa vittima. La persona di cui la giovane si era fidata diventa untore che la minaccia di rendere pubblici quegli scatti se non avrà altre immagini. A scoprire quanto sta accadendo è il padre della ragazza che controllando l’account social della figlia si accorge del ricatto. L’uomo in un primo momento ...

... in particolare dal suo ex 'fidanzato' che, sempre con la minaccia della diffusione del video, l'avrebbe obbligata a subire un rapporto completo, coinvolgendo anche il nonostante lei fosse ... Aveva conquistato la fiducia di una ragazzina di 13 anni residente nella zona di Rivoli convincendola di essere il suo fidanzato e si era fatto inviare decine di foto e filmati che la ritraevano nuda ...