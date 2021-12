«Reparto pieno di No vax aggressivi e troppi medici in quarantena» | l’allarme del primario di Malattie infettive di Catania

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Siamo sommersi, la situazione è incandescente, il mioè giàdi malati Covid. Se domani dovesse venire un paziente che sta male, non potrei ricoverarlo. Abbiamo persino dovuto riaprire alcune aree dell’ospedale chiuse da mesi e ora dobbiamo fare i conti con la mancanza di». A parlare a Open è il professor Bruno Cacopardo,dial Garibaldi di. È stanco, è quasi senza voce. I ritmi sono frenetici e il peggio, forse, deve ancora venire. Bisognerà capire cosa succederà dopo le feste, dopo i baci, gli abbracci e le riunioni di famiglia di Natale e i (prossimi) festeggiamenti di fine anno. Cacopardo non nasconde lo stress: la notte dorme poco anche perché spesso è proprio lui, ildel ...

"Siamo sommersi, la situazione è incandescente, il mioè giàdi malati Covid . Se domani dovesse venire un paziente che sta male, non potrei ricoverarlo. Abbiamo persino dovuto riaprire alcune aree dell'ospedale chiuse da mesi e ora dobbiamo ...L'Azienda è unica e non ci sono cittadini di serie a e di serie b, per cui non è più accettabile che alcuni ospedali viaggiano aorganico e qui a Caltagirone si rischia di chiudere il...In 24 ore la provincia registra duecento nuovi casi e a Malattie infettive sono occupati 29 posti su 31, 3 in attesa al pronto soccorso ...Medici e infermieri in quarantena, nuovi reparti Covid aperti. E meno tamponi ai sanitari: «Nessuna defezione è possibile» ...