Renzi: Basta quarantene ai vaccinati. Il Covid, per chi si è vaccinato, si sta ‘raffreddorizzando’. (Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Matteo Renzi. Buongiorno a tutti! 1. Il Covid, per chi si è vaccinato, si sta “raffreddorizzando” dicono gli esperti. E, dunque, è meno aggressivo e più contagioso. Ma proprio per questo rischiamo di bloccare il Paese per le regole della quarantena. Stiamo sostanzialmente imponendo quarantene in modo indiscriminato anche ai vaccinati. E questo provocherà, nel prossimo mese, il blocco di interi settori dell’economia. Leggi su freeskipper (Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Matteo. Buongiorno a tutti! 1., per chi si è, si sta “raffreddorizzando” dicono gli esperti. E, dunque, è meno aggressivo e più contagioso. Ma proprio per questo rischiamo di bloccare il Paese per le regole della quarantena. Stiamo sostanzialmente imponendoin modo indiscriminato anche ai. E questo provocherà, nel prossimo mese, il blocco di interi settori dell’economia.

Advertising

freeskipperIT : Renzi: Basta quarantene ai vaccinati. Il Covid, per chi si è vaccinato, si sta 'raffreddorizzando'. - Renato47Rm : RT @ultimenotizie: #Renzi: La mia proposta? Vaccini obbligatori sul lavoro, #GreenPass solo ai guariti e ai vaccinati, anticipo della terza… - freedomsempre68 : Avrete memoria di loro mi auguro! - SilenzieFalsita : RT @ANotizia: Renzi: «Basta! Le restrizioni devono valere solo per i NoVax e per i positivi finché sono positivi» - ANotizia : Renzi: «Basta! Le restrizioni devono valere solo per i NoVax e per i positivi finché sono positivi» -