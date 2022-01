Renzi | Basta quarantene ai vaccinati Il Covid | per chi si è vaccinato | si sta ‘raffreddorizzando’

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Matteo. Buongiorno a tutti! 1., per chi si è, si sta “raffreddorizzando” dicono gli esperti. E, dunque, è meno aggressivo e più contagioso. Ma proprio per questo rischiamo di bloccare il Paese per le regole della quarantena. Stiamo sostanzialmente imponendoin modo indiscriminato anche ai. E questo provocherà, nel prossimo mese, il blocco di interi settori dell’economia.

Prima proposta - scrivecon il catastrofismo e il bollettino algido e cinico. Stop all'isteria. Diamo solo il numero delle persone in terapia intensiva, che è l'unico indicatore ...Quando Prodi tentò di introdurre in Italia le unioni di fatto,si intruppò nell'opposizione ... Leggi Anche L'omelia di Natale di papa Francesco: 'L'uomo non è schiavo del lavoro,morti ...Matteo Renzi è intervenuto sulla sua e-news in merito alla pandemia da Covid, non risparmiando una critica al Ministro della Salute , ...ROMA (ITALPRESS) – "Ieri sono tornato in TV, su La7. Ho detto perchè dobbiamo evitare isterie e catastrofismo sulla comunicazione del Covid. Dobbiamo convivere con il virus ancora per mesi. L'unico da ...