Remedy e Tencent uniti per sviluppare il multiplayer Vanguard (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Remedy si allea con il colosso cinese Tencent per la realizzazione del multiplayer con il nome in codice Vanguard. Scopriamo insieme i dettagli di questa particolare collaborazione Dopo diversi titoli single player story driven, Remedy punta a diversificare le sue produzioni. Se la notizia di un multiplayer Game as a Service sviluppato dalla casa finlandese era già nota da tempo, adesso conosciamo ulteriori dettagli sul progetto. In particolare, Remedy sembra aver stretto una partnership con il colosso cinese Tencent per la produzione e lo sviluppo del progetto chiamato Vanguard, shooter cooperativo free to play. Remedy Entertainment e Tencent uniti per lo sviluppo e la ...

