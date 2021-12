Regno Unito | 90% dei ricoverati in terapia intensiva senza terza dose Johnson | «Festeggiate | ma con il vaccino»

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Il 90% dei pazientiinper infezione da Covid-19 negli ospedali britannici non hanno ricevuto ladi». Lo ha detto il premier britannico Boris, esortando ancora una volta i cittadini a sottoporsi al booster. Parlando ai giornalisti, il primo ministro ha aggiunto che ci sono 2,4 milioni di persone che si sono sottoposte a due dosi ma non hanno fatto il richiamo, pur essendo idonee, e che è proprio questa categoria la più esposta ai ricoveri. «Stiamo esaminando i dati ed emerge sicuramente un aumento dei casi, con molti contagi da Omicron – ha detto il primo ministro -. Ma, d’altra parte, questa nuova variante è meno aggressiva rispetto alle precedenti». Secondo il premier resta fondamentale che i cittadini del ...

