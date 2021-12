Rebic entra in comfort - zone: gol e assist per spingere il Milan nel ritorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dategli il girone di ritorno e si fregherà le mani abbozzando un ghigno compiaciuto. Come a dire 'dai, ora ci divertiamo'. Ante Rebic è così, quando arriva la ventesima giornata inizia a fare sul ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dategli il girone die si fregherà le mani abbozzando un ghigno compiaciuto. Come a dire 'dai, ora ci divertiamo'. Anteè così, quando arriva la ventesima giornata inizia a fare sul ...

Advertising

ilcirotano : Rebic entra in comfort-zone: gol e assist per spingere il Milan nel ritorno - - sportli26181512 : Rebic entra in comfort-zone: gol e assist per spingere il Milan nel ritorno: Rebic entra in comfort-zone: gol e ass… - Gazzetta_it : Rebic entra in comfort-zone: gol e assist per spingere il Milan nel ritorno - BobOfMeddle : @NandoPiscopo1 @herzoa @GennaroSpinaa Rebic è titolare a sinistra e Leao entra per mettere Ko gli avversari...il Mi… - NandoPiscopo1 : @furgeTX @Rigna_risorto Diaz ha fatto forse le sue due migliori partite contro samp e cagliari in campionato e gio… -