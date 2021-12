Real Madrid, quattro positivi al Covid: subito in isolamento (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Real Madrid ha comunicato la positività al Covid di quattro calciatori, subito messi in isolamento: gli ultimi aggiornamenti Focolaio Covid in casa Real Madrid, dove sono stati rilevati altrei quattro positivi, subito messi in siolamento, pronti ad osservare il periodo di quarantena. COMUNICATO – «Il Real Madrid C. F. comunica che i nostri giocatori Courtois, Valverde, Camavinga e Vinicius Jr. sono risultati positivi al Covid-19». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilha comunicato latà aldicalciatori,messi in: gli ultimi aggiornamenti Focolaioin casa, dove sono stati rilevati altreimessi in siolamento, pronti ad osservare il periodo di quarantena. COMUNICATO – «IlC. F. comunica che i nostri giocatori Courtois, Valverde, Camavinga e Vinicius Jr. sono risultatial-19». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : 3 - Solo il Real Madrid (2 in 41 match) ha perso meno partite dell'#Inter (3 in 43 gare) nell'anno solare 2021 nei… - CalcioNews24 : #RealMadrid, quattro positivi al #Covid: il comunicato ?? - MoneyDp7 : RT @OptaPaolo: 3 - Solo il Real Madrid (2 in 41 match) ha perso meno partite dell'#Inter (3 in 43 gare) nell'anno solare 2021 nei maggiori… - X9Palais : RT @OptaPaolo: 3 - Solo il Real Madrid (2 in 41 match) ha perso meno partite dell'#Inter (3 in 43 gare) nell'anno solare 2021 nei maggiori… - Fantacalcio : Real Madrid, quattro calciatori positivi al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Ancelotti nei guai. Quattro giocatori positivi al Covid Piccolo focolaio anche in casa Real Madrid con i blancos che hanno annunciato la positività al Coronavirus di quattro giocatori: Courtois, Valverde, Camavinga e Vinicius Jr. Il Covid aveva già ...

Real Madrid, UFFICIALE: 4 casi di positività al Covid Commenta per primo Il Real Madrid ha ufficializzato con un comunicato stampa che 4 dei suoi giocatori sono risultati positivi ai test per il covid 19. IL COMUNICATO 'Il Real Madrid C. F. comunica che i nostri giocatori ...

Mbappé, il Real Madrid accelera: si potrà negoziare dal 1° gennaio Tuttosport Calcimercato Milan, colpo gratis in casa Real: la verità Il Milan continua a lavorare in ottica futura per altri colpi in vista del futuro: può arrivare gratis dal Real Madrid, l'assalto decisivo ...

Covid, la Liga alle corde: tre positivi nel Siviglia, dodici nell’Elche. E il Real... Il Covid-19 a valanga sulla Liga spagnola. Dopo il Barcellona, che ha rilevato ben 6 casi di coronavirus in squadra nel giro di poche ore, arrivano problemi per altri due club. Si tratta ...

Piccolo focolaio anche in casacon i blancos che hanno annunciato la positività al Coronavirus di quattro giocatori: Courtois, Valverde, Camavinga e Vinicius Jr. Il Covid aveva già ...Commenta per primo Ilha ufficializzato con un comunicato stampa che 4 dei suoi giocatori sono risultati positivi ai test per il covid 19. IL COMUNICATO 'IlC. F. comunica che i nostri giocatori ...Il Milan continua a lavorare in ottica futura per altri colpi in vista del futuro: può arrivare gratis dal Real Madrid, l'assalto decisivo ...Il Covid-19 a valanga sulla Liga spagnola. Dopo il Barcellona, che ha rilevato ben 6 casi di coronavirus in squadra nel giro di poche ore, arrivano problemi per altri due club. Si tratta ...