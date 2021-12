Rai | nonostante un debito di 317 milioni di euro continuano le assunzioni

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Rai continua ad assumere ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta. La Rai è probabilmente uno dei pochi gruppi in Italia che,la pandemia e la crisi economica, continua ad assumere e ad aumentare i costi del personale. Al 30 giugno 2021, infatti, come recita il documento ufficiale di bilancio consolidato intermedio, i costi del personale nei primi sei mesi del 2021 sono cresciuti a 524,8di(+2,3%) per un totale di 12.711 dipendenti (12.677 al 30 giugno 2020). A viale Mazzini e dintorni lavorano 2.029 giornalisti (erano 1.838 al 30 giugno 2020), 7.846 impiegati (7.910), 1.568 quadri (1.606), 836 operai (888), 313 dirigenti (319) e 119 orchestrali (116).questo macigno di costi del lavoro da oltre un miliardo diall’anno su cui nessuna amministrazione ...

La nostra rassegna stampa: la Rai nonostante la crisi, la pandemia e un buco da centinaia di milioni non smette di assumere personale.