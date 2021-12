Raccolta rifiuti a Cerveteri, il Pd: “Solidarietà ai lavoratori senza tredicesima” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cerveteri – “Non per tutti è stato un sereno Natale. Alle tante famiglie già in difficoltà prima del Covid si sono aggiunte le situazioni di disagio e povertà generate dall’emergenza pandemica e dalla crisi economica”. Il Pd di Cerveteri nel tracciare un bilancio della festa appena passata vuole rivolgere: “Un ringraziamento particolare ai volontari e alle associazioni di Solidarietà che, non solo durante le feste, offrono sostegno e aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. In questa situazione dobbiamo purtroppo registrare l’irresponsabilità delle società MSA e ASV, che – sottolinea il Pd – hanno lasciato i lavoratori e le lavoratrici senza tredicesima e altri emolumenti. Esprimiamo tutta la nostra Solidarietà al personale che in questi mesi ha pagato le conseguenze ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021)– “Non per tutti è stato un sereno Natale. Alle tante famiglie già in difficoltà prima del Covid si sono aggiunte le situazioni di disagio e povertà generate dall’emergenza pandemica e dalla crisi economica”. Il Pd dinel tracciare un bilancio della festa appena passata vuole rivolgere: “Un ringraziamento particolare ai volontari e alle associazioni diche, non solo durante le feste, offrono sostegno e aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. In questa situazione dobbiamo purtroppo registrare l’irresponsabilità delle società MSA e ASV, che – sottolinea il Pd – hanno lasciato ie le lavoratricie altri emolumenti. Esprimiamo tutta la nostraal personale che in questi mesi ha pagato le conseguenze ...

