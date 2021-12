Raccolta dell’organico | la filiera green che fa bene a clima e imprese

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dal 1° gennaio 2022, in tutti i Comuni italiani sarà obbligatorio prevedere ladifferenziata della frazione umida: gli scarti organici dovranno essere separati dagli altri rifiuti e insieme ai residui di cibo dovranno essere raccolti anche gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, certificati EN 13432, per la trasformazione in compost. I sacchetti in bioplastica prima di tutto ma anche imballaggi di frutta e verdura, piatti, bicchieri e stoviglie monouso realizzate in materiale compostabile. A prevederlo è l’articolo 182 ter del decreto legislativo 152/2006 che recepisce in Italia la direttiva europea 2018/851 in materia di rifiuti. L’entrata in vigore di questo obbligo anticipa di ben due anni un analogo impegno che sarà introdotto nel resto della Ue a inizio 2024. La disposizione impone ai Comuni italiani di attivare un servizio di ...