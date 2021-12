Quirinale: Popolo viola, 'quasi un migliaio le adesioni al presidio NoBerlusconi' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Dopo tutti questi anni, siamo piacevolmente sorpresi della risposta ferma e decisa delle e dei cittadini italiani che, quando si tratta di difendere le nostre istituzioni, reagiscono prontamente e con decisione". Lo spiega in una nota il coordinamento del Popolo viola. "E' questa la constatazione spontanea che ci viene vedendo la risposta al presidio che, come Popolo viola, abbiamo organizzato per il 4 gennaio in piazza Santi Apostoli a Roma, dalle 17 in poi, per spiegare che anche la semplice candidatura di Silvio Berlusconi alla più alta carica dello Stato sarebbe da considerare un ossimoro e la sua eventuale elezione un vulnus per la nostra democrazia -prosegue il coordinamento-. quasi un migliaio di persone hanno prontamente risposto su ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Dopo tutti questi anni, siamo piacevolmente sorpresi della risposta ferma e decisa delle e dei cittadini italiani che, quando si tratta di difendere le nostre istituzioni, reagiscono prontamente e con decisione". Lo spiega in una nota il coordinamento del. "E' questa la constatazione spontanea che ci viene vedendo la risposta alche, come, abbiamo organizzato per il 4 gennaio in piazza Santi Apostoli a Roma, dalle 17 in poi, per spiegare che anche la semplice candidatura di Silvio Berlusconi alla più alta carica dello Stato sarebbe da considerare un ossimoro e la sua eventuale elezione un vulnus per la nostra democrazia -prosegue il coordinamento-.undi persone hanno prontamente risposto su ...

