**Quirinale: mosse M5S irritano parlamentari dem, "casalinate' per stare sui giornali'** (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Sulle candidature che avanzano i 5 stelle, bisogna chiedere ai 5 Stelle". L'essenziale replica di Emanuele Fiano la dice lunga sugli umori tra le file dem per le uscite degli ultimi giorni, in chiave Quirinale, di Giuseppe Conte e di esponenti M5S. Iniziative in solitaria che non coincidono del tutto con lo spirito del patto, siglato prima di Natale, per un percorso condiviso nell'incontro tra Enrico Letta, Roberto Speranza e Conte appunto. Prima il lancio della candidatura femminile, poi le aperture al centrodestra. Ribadite oggi dal capogruppo Crippa in un'intervista. mosse, apprende l'Adnkronos, che non sono piaciute a molti parlamentari Pd. "Sono 'casalinate' per stare sui giornali", sibila uno dei più agguerriti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

