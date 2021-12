Quirinale | Mauriello Meritocrazia Italia | ' Cassese a me non dispiacerebbe'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Il prossimo presidente della Repubblica deve essere una figura acclamata dal 99 per cento deglini,non si aspetta giochetti di potere ma che i partiti in una fase così delicata ed impegnativa diano senso di unità nazionale scegliendo una figura di rilevanza internazionale che rappresenti glini e l'nità". Lo dice intervenendo in diretta streaming dalla pagina Facebook ‘L'che merita', il Presidente nazionale diWalterintervistato dai giornalisti Rai Attilio Romita e Giuliano Giubilei. "A me una figura come Draghi farebbe piacere - prosegue- perché anche da Capo dello Stato sarebbe parte attiva del processo di restyling che ...