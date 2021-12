Quirinale: Marcucci, 'Draghi meglio al governo, al Colle solo con accordo complessivo' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Decidessi da solo sceglierei Draghi anche dopo il ‘23. Naturalmente non sceglierò da solo, quindi penso che i leader e i grandi elettori che stanno maturando la convinzione di proporre Draghi al Quirinale, fanno bene a lavorare ad un accordo complessivo, particolarmente autorevole per Palazzo Chigi, al fine di garantire la fine naturale della legislatura”. Lo dice il senatore del Pd Andrea Marcucci al 'Giornale'. "Avrei trovato più consona una convocazione anticipata dei grandi elettori Pd -continua il parlamentare- rispetto al 13 gennaio: il rischio frammentazione in Parlamento, un rischio dal quale non siamo esclusi noi, andrebbe contrastata prima e più approfonditamente”. Quanto al tema se è la maggioranza di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Decidessi dascegliereianche dopo il ‘23. Naturalmente non sceglierò da, quindi penso che i leader e i grandi elettori che stanno maturando la convinzione di proporreal, fanno bene a lavorare ad un, particolarmente autorevole per Palazzo Chigi, al fine di garantire la fine naturale della legislatura”. Lo dice il senatore del Pd Andreaal 'Giornale'. "Avrei trovato più consona una convocazione anticipata dei grandi elettori Pd -continua il parlamentare- rispetto al 13 gennaio: il rischio frammentazione in Parlamento, un rischio dal quale non siamo esclusi noi, andrebbe contrastata prima e più approfonditamente”. Quanto al tema se è la maggioranza di ...

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Marcucci, 'Draghi meglio al governo, al Colle solo con accordo complessivo'... - infoitinterno : QUIRINALE, MARCUCCI: SCONGIURARE ELEZIONI - Freak_Nick_ : RT @globalistIT: E si vede che per lui è una candidatura come un'altra, che saranno mai le condanne, le compra-vendute dei parlamentari, De… - mariavenera2 : RT @grotondi: Apprezziamo la dichiarazione del presidente MARCUCCI.Berlusconi ha titolo per essere votato al Quirinale ed è un nostro dirit… - sedicizero : RT @Hero9004: @eretico_l @Anna302478978 @modamanager @avinumalkeinu @laperlaneranera @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @D… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Marcucci "Mario meglio al governo. Nessuno può aprire crisi" Senatore Andrea Marcucci, voi del Partito democratico avete appuntamento il 13 gennaio, con la direzione e i gruppi, per decidere una linea sul Quirinale. Intanto però ognuno dice la sua, da Goffredo Bettini a Andrea ...

I ministri del Pd vogliono Draghi per paura di essere sostituiti da Letta Italia Quirinale: ecco perché Renzi può dire no a Draghi, ma non gli conviene Il riequilibrio di ... nel marzo scorso, ha sostituito i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci ...

Quirinale: Marcucci, 'Draghi meglio al governo, al Colle solo con accordo complessivo' La Sicilia MARCUCCI: DRAGHI “Decidessi da solo sceglierei Draghi anche dopo il 2023. Naturalmente non sceglierò da solo, quindi penso che i leader e i grandi elettori che stanno maturando la convinzione di proporre Draghi al Qui ...

Quirinale: Marcucci, 'Draghi meglio al governo, al Colle solo con accordo complessivo' Roma, 29 dic "Decidessi da solo sceglierei Draghi anche dopo il ‘23. Naturalmente non sceglierò da solo, quindi penso che i leader e i grandi elettori che stann ...

Senatore Andrea, voi del Partito democratico avete appuntamento il 13 gennaio, con la direzione e i gruppi, per decidere una linea sul. Intanto però ognuno dice la sua, da Goffredo Bettini a Andrea ...Italia: ecco perché Renzi può dire no a Draghi, ma non gli conviene Il riequilibrio di ... nel marzo scorso, ha sostituito i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea...“Decidessi da solo sceglierei Draghi anche dopo il 2023. Naturalmente non sceglierò da solo, quindi penso che i leader e i grandi elettori che stanno maturando la convinzione di proporre Draghi al Qui ...Roma, 29 dic "Decidessi da solo sceglierei Draghi anche dopo il ‘23. Naturalmente non sceglierò da solo, quindi penso che i leader e i grandi elettori che stann ...